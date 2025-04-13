На бойцов СВО "охотятся" на сайтах знакомств? Эксперт предупредила об опасности

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Про Ангелину Варюхину: а забавно, что в Академии ФСИН учится проститутка. А когда отучится, в следователи пойдет. Интересно, будет ли она совмещать основную работу с охраной правопорядка?
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3 час.
Вадим Кузнецов
https://www.rynokskur.to/varjuhina-angelina-romanovna/
Варюхина Ангелина Романовна – Рынок шкур
rynokskur
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3 час.
ОА
Ос А
даже сказать ничего не могу...просто совести не хватило б подать на выплаты... ладно прожили хотя бы пару лет....а так...
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1 час.
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