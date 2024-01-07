Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский, как и американские политики, полностью оторван от действительности, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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