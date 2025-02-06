Беглов назначил Константина Звоника на пост вице-губернатора Петербурга

Он будет контролировать работу Комитета по здравоохранению, Комитета по информатизации и связи, а также Управления ветеринарии города Губернатор Александр Беглов подписал указ о назначении Константина Звоника на пост вице-губернатора Петербурга.
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