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МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами

МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган выступил с заявлением, что под руководством российского президента Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина всеобъемлющее стратегическое партнерство между государствами будет становиться только сильнее.

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