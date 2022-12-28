РБК: НИИ Радио предложил разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами

Специалисты из Научно-исследовательского института Радио предложили Минэкономразвития в качестве эксперимента законодательно разрешить переносить номер мобильного телефона от одного оператора к другому не только в своем регионе, но и в любом другом.
Специалисты из Научно-исследовательского института Радио предложили Минэкономразвития в качестве эксперимента законодательно разрешить переносить номер мобильного телефона от одного оператора к другому не только в своем регионе, но и в любом другом.
Свежие комментарии