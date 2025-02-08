📹❗️Эффектные кадры поражения опорнка ВСУ массивным боекомплектом, размещенным на "КАМАЗе". До выхода к целевому району машина преодолела порядка 1,5 - 2,5 км.
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📹❗️Эффектные кадры поражения опорнка ВСУ массивным боекомплектом, размещенным на "КАМАЗе". До выхода к целевому району машина преодолела порядка 1,5 - 2,5 км.