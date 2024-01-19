Собянин: За 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров

Работы идут по уникальным проектам В Москве развернута масштабная программа реконструкции городских театров, в рамках которой проводится обновление сцен, мастерских, инженерного оборудования и многое другое.
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