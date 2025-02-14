В Энергодаре отключили водоснабжение из-за низкого напряжения в электросети

Насосная станция в городе - спутнике Запорожской АЭС будет временно остановлена из-за низкого напряжения в электросети в результате ночных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ствольной артиллерии по Запорожской Тепловой электростанции.
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