Трамп пообещал закончить конфликт на Украине до своей инаугурации

Global Look Press/Keystone Press Agency/Delcia Lopez Бывший лидер США Дональд Трамп при победе на президентских выборах в этом году пообещал обеспечить мирное урегулирование конфликта на Украине еще до инаугурации.
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