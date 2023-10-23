В Тамбовской области суд вынес приговор двум женщинам, укравшим пылесос

Кирсановский районный суд вынес приговор двум женщинам. Они признаны виновным в краже пылесоса. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Тамбовской области, эти дамы, находясь в июле в гостях у своего друга, совместно с ним распивали спиртные напитки.
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