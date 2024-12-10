Шольц и Макрон выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выразили готовность сотрудничать с новыми сирийскими властями на основе основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств.
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