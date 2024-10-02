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Царьград

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  • Светлана Зуева
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В Роскосмосе опубликовали фото пыльной бури на Юге страны

В Роскосмосе опубликовали фото пыльной бури на Юге страны

Снимки сделали со спутника "Метеор-М".Юг России окутала сильная пыльная буря. Она "задела" ещё несколько соседних государств.

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