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"Видится рука Акиньшиной". В сети раскритиковали Данилу Козловского, который оставил без алиментов дочь от экс-возлюбленной

"Видится рука Акиньшиной". В сети раскритиковали Данилу Козловского, который оставил без алиментов дочь от экс-возлюбленной

В сети обсуждают отказ Данилы Козловского содержать шестилетнюю дочь Оду Валентину, о котором ранее публично заявила её мать, экс-возлюбленная актёра Ольга Зуева.

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