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В Индии потребление электроэнергии подскочило в августе на 13%

В Индии потребление электроэнергии подскочило в августе на 13%

Потребление электроэнергии в Индии в августе выросло почти на 13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает 1 сентября газета The Economic Times со ссылкой на официальные данные.

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