"Вся лажа этим заканчивается": Шевчук со сцены в Дубае призвал зрителей к революции

Надежда Белугина

Шевчук, по-моему из тусовки тех людей, которые крепко пьют и матерятся. Знаю о нём немного - не мой вкус. Помню только что он уже был приглашён к Путину для разговора, чтобы приобщить его к делам страны. Но Шевчук. Шнур и Пугачёва отстранялись от этого, сохраняя самостоятельность. Вероятно, уже тогда были сторонниками другого мира. В памяти стоит радостная Алла в экране телевизора и признаётся, что с приходом Ельцина наступила свобода и она, наконец, может смело сказать вслух слово "жопа", повторив его несколько раз. Думаю, с того времени языки стали раскрепощёнными, получив такую поддержку со стороны известной певицы. Вот и задержались в этом времени Шевчук, Шнур, а перехватили Моргенштерн, уже не о свободе и политике речь, а просто распущенность, ещё какие-то молодые люди, захотевшие на этом бескультурье заработать себе славу. Ни к чему особенному, кроме развязности и грязи, это не привело. Потому что слава и известность это одно, а стоящее дело, несущее достойное событие и дело в будущее, другое. Им никто не мешал приносить пользу для страны, но это в их планы не входило, ничего, кроме развлекухи. Шевчук, по-моему, более строг к темам, но тоже на чужой стороне. А план, скорее всего - подорвать, разрушить, раздробить, а не созидать стоящее. И куда за ними идти? К кровавому мордобою? Но настоящая культура что-то несмело делает, чем-то неслышно шуршит, защищая своё рабочее место, а орущие о свободе матерщинники и голые развратники ведут по прежнему непонятно куда. В содомию.