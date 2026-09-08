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Суд утвердил приговор Монеточке по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Суд утвердил приговор Монеточке по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Суд в Москве признал законным заочный приговор певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

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