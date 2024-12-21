Астраханский губернатор передал оргтехнику и автомобиль для нужд военкомата и нового пункта отбора на военную службу

По его поручению оборудование закупили региональные министерства и ведомства. Ноутбуки, многофункциональные устройства, моноблоки и другую организационную технику, а также автомобиль «Лада Гранта» будут использовать для работы в областном военном комиссариате и новом пункте по отбору на военную службу по контракту (он начнет функционировать в следующем году по адресу 5-я Керченская).