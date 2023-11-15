Винер заявила, что ожидала от МОК действий в отношении Всемирных игр дружбы в России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.