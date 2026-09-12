Пивной суп (нем. Biersuppe, эльзасский: Biersupp, чешский: Pivní polévka) — это суп, который обычно готовится на основе ру ( белого мучного соуса) и с добавлением пива.
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