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Гибридный Evolute i-Space с полным приводом: что предлагает липецкий кроссовер за 3 миллиона

Гибридный Evolute i-Space с полным приводом: что предлагает липецкий кроссовер за 3 миллиона

Три миллиона рублей на новый автомобиль — ещё недавно эта сумма казалась достаточной для покупки хорошо оснащённого среднеразмерного кроссовера.

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