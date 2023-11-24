Парк «Патриот»: Куда исчезают трофеи СВО?

Западная трофейная техника хорошо смотрелась бы на Поклонной горе Александр Широкорад На фото: финский БТР SISU PASI XA-185 с противодроновой сеткой (Фото: Александр Широкоград) 21 ноября 2023 года я посетил выставку «Трофеи СВО» в парке «Патриот».
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