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За неделю силы ПВО уничтожили 2022 украинских БПЛА, летевших на Москву

За неделю силы ПВО уничтожили 2022 украинских БПЛА, летевших на Москву

В течение прошедшей недели с 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летели 2022 беспилотника ВСУ.

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