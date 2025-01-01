Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 545 подписчиков

"Пойду по борделям пройдусь": Виталий Милонов заявил чем займется в новогодние праздники

"Пойду по борделям пройдусь": Виталий Милонов заявил чем займется в новогодние праздники

Avia.pro - СМИ Когда наступают долгожданные новогодние каникулы, мы привыкли представлять, как вся страна расслабляется под треск мандариновой кожуры и звон бокалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Дубровская
😄да профессия у него такая
Ответить
8 час.
ГД
Галина Дубровская
По кабакам ходить
Ответить
8 час.
Igor Nagorskii
А рожа так и просит кирпича!? Полнейшая бездарность!? Негодяй и дармоед!?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх