Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил БПЛА ВСУ на херсонском направлении

Минобороны России информировало об уничтожении беспилотника ВС Украины на херсонском направлении. Уточняется, что расчет ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» получил указание на неопознанный воздушный объект.
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