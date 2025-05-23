Политика как она есть

Германии нужно вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией. С таким требованием выступила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.