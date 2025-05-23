Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии потребовали вывести войска с российской границы

В Германии потребовали вывести войска с российской границы

Германии нужно вывести из Литвы бригаду бундесвера, размещенную на границе с Россией. С таким требованием выступила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью Berliner Zeitung.

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