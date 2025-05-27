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В Госдуме раскрыли новые способы злоумышленников красть отпуска у жителей РФ

С приближением летнего сезона в нашей стране наблюдается резкий рост туристического мошенничества. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антона […] The post В Госдуме раскрыли новые способы злоумышленников красть отпуска у жителей РФ first appeared on LentaMsk.

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