С приближением летнего сезона в нашей стране наблюдается резкий рост туристического мошенничества. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антона […] The post В Госдуме раскрыли новые способы злоумышленников красть отпуска у жителей РФ first appeared on LentaMsk.
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