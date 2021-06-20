Потеряв СССР, мы потеряли Родину и истинную Свободу. Сегодня многие живут в страхе

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПотеряв СССР, мы потеряли Родину и истинную Свободу. Сегодня многие живут в страхе Я так думаю Очень многие сожалеют и вспоминают СССР как остров свободы для человека труда.Вернуться к статье34832НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛАДИМИР ЧЕХОВВсё верно , но от этого только грустней !!!ГусЕнаПопейте антидепресанты:)ГГарикПроцесс пошел (М.С. Горбачев). и ушел очень далеко.АНГЕЛ АНГЕЛНу как можно сравнивать СССР и настоящую политико чиновничью, олигархическое воровское государство... Если настоящая власть взяла за основание из песни что всю страну до основания разворуем и развалим, а потом хоть потоп... Не профессионализм власти и провал во всем.... Результаты на лицо, геноцид русского народа и его обнищание....Александр КловоА может, у этой власти и задача такая - уничтожение России?ГусЕнаЛегко. По пенсии.Валерий ПашнинАвтор, не надо крутить и скулить. Да народ наш помнит времена горбачевщины и ельцинизма и никогда их не забудет. И знает кто вытащил страну падающую в пропасть. Не надо нас запугивать, что сейчас страшно жить. Если человек честный и работящий, ему бояться нечего. Пусть боятся те кто живет нечестно, ворует и врет. К сожалению такие еще есть. Но, как веревочке не виться, а конец будет. Вы посмотрите вокруг, как много хороших и замечательных людей, которые трудятся, строят дома, мосты, дороги и заводы и предприятия. Посмотрите как изменились города и поселки в лучшую сторону. Автор, или Вы живете в прошлом и Вам там хорошо. Если будем Вас слушать и, не дай Бог, так же заноем, то действительно, многое потеряем.Алексей Сафронов!!!!!!!!!Ксения ФотинаRespect, Валерию Пашнину """+++ Действительно, стоит ли потерявшим голову, по волосам плакать? И какие претензии могут к нынешнему руководству, если в начале века был кинут клич: Весь мир насилья мы разрушим!". Вот и разрушили, так называемыми коммунистами в самом верху партийной и государственной власти. Теперь же, когда Президент Путин принял Россию в ужасающем состоянии и не торопиться ломать наследие верных последователей дорого Никиты Сергеевича Хрущева через колено. У нас итак дефицит населения, который начался ещё в конце 70-хгодо. А КПРФ вся практически выросла и выпестовалась в хрущевские времена: - вспомните возраст всех, кто занимал посты после него ( Л.И. Брежнев не в счет: он фронтовик, участник Парада Победы в июне 1945 г.)...Кто занимал посты в конце ХХ века? Не их сопартийцы, а особенно комсомолята из ГК, РК, ЦК ВКСМ вдруг превратились в буржуа, олигархов? А по большевистки трепыхания КПРФ, особенно когда наступает период выборов, так уж милы сердцу сердцу Пашам и Машам, инфантильным растеряшам, не способным увидеть то, что на деле происходит в стране. Что первый руководитель страны не старается навесить на себя ордена, медали, присвоить, как это водилось постоянно, всевозможные звания. Хочешь быть бедным, хочешь стать богатым - будь, только, если не умеешь, не отравляй за пределами своего двора атмосферу тоскливым унынием - это один из смертных грехов.Любовь МаловаДа,предприятия строятся.Но сколько из них чисто российских, которые бы от и до были бы российскими - начиная с денег, потраченных на их строительство и заканчивая станками и комплектующими? Все они построены с помощью иностранных инвесторов,что означает,что прибыль от них будет уходить за рубеж.Что не выведут инвесторы - выведут их российские совладельцы в офшоры.Где хоть одно предприятие,которое было бы укомплектовано полностью рос.станками? А ни одного такого нет.Говорим,что подняли с/хоз-во? А вот хрен там!Ничего не подняли,ибо почти все семена закупаются ха рубежом - ну нет в России своего семенного фонда!По сахарной свёкле, доля импортных семян доходит до 98–99%. От 50 до 70% (в зависимости от регионов) занимают на рынке иностранные семена подсолнечника, кукурузы, ячменя и рапса. Про овощи можно и не говорить. У нас практически прекращено семеноводство овощных культур. Мы полностью зависим от зарубежных компаний-монополистов. Если они перестанут нам поставлять семена, производство сельхозпродукции у нас рухнет.Так как,Россия сельскохозяйски независимая страна?И таки да,безопасность в СССР была намного выше,чем сейчас. Много ли было в то время расстрелов в школах?Стояли ли секьюрити у входа в школы и дет.сады?Изменились дороги? А сколько появилось платных?Люди трудятся? Но для кого?На чужого дядю,который,крысятничая на оплате их труда купит очередную яхту и виллу?Сергей ЛепеховНа подаяния сегодня живёшь?ГусЕнаОт пенсии отказались, мадам?ИИринаСССР был Государством для народа ,враги коммунистов после захвата ими РСФСР создали Государство для СЕБЯ -во вред стране и народу ,и 30 лет только бахвалятся -как много чего они ПОИМЕЛИ за счет чужого труда ,за счет России и российского народа ,и вывезли из России .Александр КловоНу что Вы, не для себя. Для Запада!Сергей ЛепеховПисал откровенный предатель-антипутинист: вот, мол, как в СССР было хорошо, а сегодня при Путине якобы плохо - выходит, Путин плохой, Путин должен уйти. Не забывайте: СССР появился на свет в результате продолжительной и кровавой гражданской войны - хотите повторения? И в Союзе, помимо описанного автором, тоже была масса недостатков, в силу которых он и рухнул: когда бы в СССР все были всем довольны - ничего бы у наших западных врагов тогда не вышло бы...ИИринаВот именно ,вы ,враги коммунистов ,как развязали Гражданскую после Октябрьской революции ,так и после захвата вами РСФСР в открытую угрожаете ,что опять развяжите Гражданскую войну, если вас лишат возможности обогащаться за счет ограбления России и народа .Светлана++++++++++++++++++++ !!!Сергей ЛепеховЯ коммунистам не враг и не друг, я просто, в отличие от вас, трезво смотрю на вещи. И если бы Путин желал зла России - ему достаточно было бы просто ничего не делать и России сегодня уже не было бы, т.к. её развал в последние дни правления Ельцина готовился полным ходом. А что касается "ограбления народа" - это нищий народ сегодня покупает иномарки и ежегодно ездит на отдых за рубеж, чего не могут себе позволить даже американцы?Vladimir KharchenkoСогласен! Писал статью редкий негодяй, т. н. "западник" из числа бывших либералов РФ, ныне ставших либерало-либерастами и гнойными педерастами-педофилами политики РФ, да и не только политики. Стали тормозами общества. Валят свои непростительные грехи на ВВП. Сами развалили и разбили вдребезги СССР, а у них виноват - ВВП. Педерасты и педофилы с паспортами РФ - это открытые враги Крыма, Донбасса, лютые враги лично ВВП, а также они открытые враги и предатели России. Они же открытые коллаборанты бандеровской Украины. Они же исповедуют и пропагандируют гитлеро-геббельсовский нацизм. Послушайте "Эхо Москвы". Там евреи по этносу восхваляют Гитлера и Геббельса, Ставят на одну полку Сталина и Гитлера. Это дико и не допустимо. Над этими особями нужен Суд-трибунал в России как преемнице СССР. Локти кусать уже не получается.ИИринаХа ,а зачем колонизаторам уничтожать свои колонии ? Они просто грабят страну и уничтожают народ. Враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,нанесли России и российскому народу такой же колоссальный и человеческий ущерб ,как и гитлеровцы .Светлана+++++++++++++++++++++++++++++ !!!!!Nikolia VovchenkoНу зачем вы так...Эта бездарь выучила набор слов,а их смысла не понимает.А если взять исторические события ,то даже "Голос Америки",во времена СССР, до такого не мог додуматься.МихаилАлексей СафроновВы абсолютно правы! А уж, про позорно разваленный самими коммунистами СССР, лучше не вспоминать в розовых тонах, ведь, если кто жил там, а не по наслышке знает обо всех сторонах этого якобы социалистического общества... Многое было совсем не так, как ностальгируют сегодня особо романтические особи...типа пустобола-платошкина или Зю.СветланаАвтору --- начали за здравие, закончили за упокой... Вы тоже забыли 90-*е годы... Путин обеспечил России защиту Вашему дому, а Вам всё хочется сразу и на блюдечке... Не возможно в одиночку и без поддержки народа заставить Ваших губернаторов работать на благо народа, а не воровать...ИИринаДа , знаем мы ваши протухшие методички "Путин спас Россию ", "а вы вспомните ,что было в 90-е ". Что вы ,враги коммунистов 30 лет всё "расхлебываете " то за коммунистами ,то за Ельциным . Только вот никто и ничто все эти 30 лет вами не мешает выкачивать колоссальные деньги из России и российского народа .СветланаОно и видно как именно с Вас выкачали деньги... Сидите за компом и выёживаетесь... На какие шиши ??? За Ваши методички ???ИИринаХа ,то есть Вы признаете , что вы ,враги СССР ,настолько ограбили российский народ ,что ему не должно хватать денег на компьютеры ?СветланаЭто Вы продали СССР, а я всю свою жизнь работала на СССР и не жалуюсь что меня ограбили как Вы, и не обвиняю Путина во всех Вами перечисленными грехах... Вы должны быть ему благодарны в первую очередь за то что он сделал очень много чтобы не повторился 1941 год и, судя по Вам, не голодаете... Уж Вам то лучше помолчать.Александр КловоА кто собчакам портфель носил?ГусЕнаУ нее пенсия 21 000 + льготы. И в СССР она не шахтером работала-" Историю КПСС " преподавала...Потом за Ельцына жопу рвалаГусЕнаИрина.Александр КловоВсе-то вы в органах знаете!ГусЕнаА то :)Александр КловоУспехов в работе! Если на благо России.ГусЕнаОбойдусь.ГусЕнаТебя еще, Тунеядца кормить приходится. Да еще и мозги промывать....Александр КловоЭто плохо, что обходитесь без успехов. В частности, спортивных.ГусЕнаС твоим-то пузраном о спорте рассуждать:)))Александр КловоСотни научных публикаций и около 40 книг в центральной печати. Посмотри в поисковике. Не тебе, дебилу, меня поучать. Пошел вон, если по хорошему не понимаешь.владимир шеинХотя и там мы слаще моркови ничего не едали !!!!!МихаилЧто это, на Новый Год мандаринку и шоколадку давали! :-)Ингерман Ланская...две мандаринки - одна из них обязательно была гнилойЕвгений НатесовСамое нестабильное государство это СССР.Евгений НатесовЕвгений Натесовсергей лукьяноввы это сами видели или вам кто то рассказал?Евгений НатесовЧто именно?сергей лукьяновто что написано над опубликованой вами картинкеЕвгений НатесовПро нестабильное государство?Алексей МосякинНу если колбас будет с мясом!Евгений НатесовПокупай какую хочешь.Алексей МосякинДа тут у нас сплошные ГОСТы. С натуральными Е- добавками. Где купить колбасу без вкуса мяса?Николай ПетровЯ подтверждаю то, что написано выше картинки. Только там всё скромненько написано. Всё было намного хуже.Николай ПетровВ совке. Вот вам ГОСТ из прошлого. Вкуснее было ?Евгений НатесовНе пори ерунду.Алексей МосякинНу вот ведите как всё просто. А мы тут дураки всё гадаем? С какого времени и кто виноват в развале СССР. Я полагаю проблема не только в колбасе.ГусЕнаА ты уверен, что в СССР ты ел колбасу с мясом:)))))Ингерман Ланскаягазетки "правды" гарантировали мясо в совдеповской колбасеАлексей МосякинНе стоит передёргивать состав сосисочно-колбасные изделий. ГОСТ-23670-79.Николай ПетровНе стоит боготворить всё совковое.Валентин ПоляковТак вот именно, были повязаны по рукам и ногам, с кляпом во рту, затычками в ушах и шорами на глазах! В СССР! А как нас развязали, как позволили всё видеть и слышать, обо всём говорить, так мы и пошли крушить направо и налево! Что касаемо Родины, то наша Родина – Россия, она была, она есть, она будет, надо надеяться, и после нас. А такие упаднические публикации распространяют враги России, пропагандоны Госдепа, пятая колонна и т.д., навязывая тем комплекс неполноценности: если нет Родины, т и защищать Россию незачем. Плохо, что их теперь не расстреливают, не перевоспитывают в ГУЛАГе...Евгений НатесовПредлагаю любителям социализма начать возврат в СССР с себя - выкинте туалетную бумагу и начните вытирать жопу газетой правда.Валентин ПоляковТы голый дурак, если социализм для тебя это отсутствие туалетной бумаги, которой те же магометане не пользуются – и ничего! Кстати, она была, и именно в СССР к ней привыкли...ГусЕнаИ зубы лечить без анестезии:)))Любовь МаловаНу если Вас интересует только задница,то можете накупить туалетной бумаги и молиться на нее.А я согласна вытирать заднее место газетами,зато иметь бесплатный спорт, учебу, квартиры,медицину,стабильные цены и копеечный ЖКХ.Ингерман Ланскаятак кто же даёт? всё это - и бесплатный спорт и бесплатная конура и миска бесплатной баланды Есть!!! в мини-совдепии - Сев.Корее... и даже фюрер всех народов там есть. Вперёд в зад, в совдепию!!!!Любовь МаловаСравнение Ваше явно не уместно.И не пытайтесь блеснуть остроумием,коего у Вас явно не в избытке.Ингерман Ланскаяуспехов вам в ожидании бесплатного и халявногоИнгерман Ланская"...многие сожалеют..." - улыбнуло))) Подавляющее большинство!!! Россиян рады, что совок сдох и можно жить без нищеты, голода и страха попасть в гудаг или психушку. Десятки миллионов живут в собственных квартирах, имеют дачи, машины, свободно ездят, в т.ч. и пенсионеры, по всему миру ........Александр ПоповЗайди к нам в поликлинику и расскажи в любой очереди. как они все рады что "совок сдох". Тольео сначала каску одень. рекомендую.Валентин ПоляковИнгерман Ланская! Да ты просто антикоммунистическое антисоветское говно! И душа у тебя чёрная, как твоя рожа!ИИринаДа это кремлебот . Платный холуй антисоветской власти ,отрабатывающий свои "30 сребреников ".Евгений НатесовТы платишь?Валентин ПоляковОтвечаю. Моё отношение к Советскому Союзу местами критическое, но в целом я стараюсь быть объективным. Распад СССР – Катастрофа. А Сталина я признаю выдающимся руководителем, который возглавил страну в самый критически опасный отрезок Истории. Но и меня уже мутит от заклинаний сталинистов и тех, кто надеется восстановить СССР. Учите Диалектику, товарищи: в одну воду не войти дважды! СССР это исторический формат России. Поэтому моя Родина – Россия, не огрызок или осколок РФ, а в более широком смысле. Для меня Белоруссия, где закопана моя пуповина, это тоже Россия, часть России. Да и Польша – не чужая страна. Как бы полякам вправить мозги, излечить их от русофобии!Любовь МаловаНынешняя Россия это жалкий огрызок от той страны,что была.Так что можете гордиться этим огрызком и молиться на него.Ингерман Ланскаякамуноиды дважды в 20-м веке взрывали Россию, дважды от неё отваливались огромные части ... так что "спасибо" за это и Славе и капе и эСэС!!! РОССИЯ Вечна!!!!! ..........а вам, бендеровцам, на вашей гнилой окраине остаётся только Вешаться!!!!Валентин ПоляковОтвечаю. Россия-РФ – самый большой осколок (огрызок) той большой России, которая 69 лет называлась Советским Союзом. Однако есть те, кто по причине своего врождённого или приобретённого слабоумия хотят продолжения процесса, хотят и этот большой осколок расколоть на ещё меньшие осколки. С ними мне не по пути...Ингерман ЛанскаяИШШО КАКОЕ!!!!Евгений НатесовВалентин Поляков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Александр ПавловТы хоть пластинку то смени, а то на всех темах одна и та же заготовка, только фамилии разные вставляешь.AKAlexander KneperИ здесь флудишь, мразь нацистская!Евгений НатесовЧто, еврейская морда, нервничаешь?AKAlexander KneperБЛЯДЬ НАЦИСТСКАЯ, ПОШЛА НАХУЙ!AKAlexander KneperБЛЯДЬ НАЦИСТСКАЯ, ПОШЛА НАХУЙ! БАНДЕРЛОЖКА, НЕ ПАЛИСЬ ; ))Евгений НатесовЕврейская морда это диагноз.ГусЕнаХаха, про фашизм особенно эрично с немецкой фамилией на латинице...Тратататратата.....ГусЕнаОн -немец.ГГарикидеологический спор, как всегда, свелся к различным оскорблениям - типа сам дурак ))Евгений НатесовЧё, самый умный?ИИринаДа потому что ни один из врагов СССР не дорос ни по менталитету ,ни по интеллекту , ни по приоритетам -до уровня сторонников СССР . Это тупое ,ментально озлобленное ,космополитичное ,эгоистичное ,трусливое ,жрачно -потреблядское быдло ,не достойное свободы слова , а уж тем более ,владеть страной .Ингерман Ланскаяа экс-совки по другому не умеют. их кумиры противников расстреливали, да в гулагах гноили..... а экс-совков только попытки виртуально плюнуть или укусить гнилыми зубами через мониторГГарика ты чЁ? а я ничЁ...я влюбилась горячЁ..Евгений НатесовПедик...Любовь МаловаЕсли взть да посадить,а еще луше расстрелять всех,кто ворует сейчас в миллионых масштабах,то сталинские "репрессии" покажутся детской забавой,да и ГУЛАГи пришлось бы строить в утроенном количестве.Ингерман Ланскаяэто методы красно-коричневых и бандеро-фашистских живодёров. У Русских ментальность иная!!ГусЕна:))Александр ЧеремухинБумагомараки. Ни одной умной мысли. Одна радость сраным экспертам гадостей наговорить друг другу.YSYurshello SenkevichСудя по изложенному выше, мы имеем непримиримых граждан нашей России, а это, на мой взгляд, плохо.ИИринаДа народ на территории СССР все 103 года советского и постсоветского периодов делится на советский и антисоветский ,кардинально отличных как в работе ,так по менталитету ,интеллекту ,приоритетам ,отношении к истории своей страны и народа . И эти народы никогда не объединятся .Комментировать
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