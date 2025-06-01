Эксперт: индийский экспорт в США может существенно пострадать

Повышение пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50% со стороны президента США Дональд Трамп, может ударить по экспорту Индии в эту страну, оцениваемому в 4,56 млрд долларов, сообщается 30 мая в отчёте Global Trade Research Initiative (GTRI).
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