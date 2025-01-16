Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Воробей
    Понятно. Соответственно, можете глянуть на мой ответ.Прошлая жизнь. За...
  • Воробей
    Благодарю. Очень хорошо изложено! Я вижу сутью нашего с Вами разного понимая Творца в принципиально разных базовых д...Прошлая жизнь. За...
  • ММ
    Ниже Вас ответил на Ваш текст Малик Гумеров. Я ничего не могу добавить. Он прав!Прошлая жизнь. За...

Великую Китайскую стену строили не китайцы

Великую Китайскую стену строили не китайцы

Великую Китайскую стену еще называют "Длинной стеной". Длина ее составляет 10 тысяч ли, или более 20 тысяч километров, а чтобы достичь ее высоты, десяток человек должны встать друг другу на плечи… Ее сравнивают с извивающимся драконом, протянувшимся от самого Желтого моря до Тибетских гор.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Ученые уже доказали, что раствор на котором крепиться камень стены замешан на глине, которая находится на стороне Руси и китайцы не могли использовать эту глину...
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