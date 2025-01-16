Великую Китайскую стену строили не китайцы

Великую Китайскую стену еще называют "Длинной стеной". Длина ее составляет 10 тысяч ли, или более 20 тысяч километров, а чтобы достичь ее высоты, десяток человек должны встать друг другу на плечи… Ее сравнивают с извивающимся драконом, протянувшимся от самого Желтого моря до Тибетских гор.