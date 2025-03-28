Крамник о дисквалификации Шевченко: «У меня четкое ощущение, что есть явная попытка любой ценой выгородить этого шахматиста и дать минимально возможное наказание»

В октябре 2024-го бывший украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко, который выступает за Румынию, был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве – организаторы заметили, что игрок часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон.
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