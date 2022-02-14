В зоне ООС пьяные ВСУшники расстреляли в кафе нацгвардейца и гражданского

13 февраля около 00:45 на территории кафе в селе Гранитное Волновахского района пьяные разборки между посетителями закончились трагически: один человек погиб на месте, еще один — в больнице, а двоих с огнестрельными ранениями госпитализировали.
13 февраля около 00:45 на территории кафе в селе Гранитное Волновахского района пьяные разборки между посетителями закончились трагически: один человек погиб на месте, еще один — в больнице, а двоих с огнестрельными ранениями госпитализировали.
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