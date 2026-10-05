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Нижегородская правда

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Для болельщиков матча Россия-Нигерия организуют бесплатные шаттлы и скорректируют интервалы движения поездов метро

Для болельщиков матча Россия-Нигерия организуют бесплатные шаттлы и скорректируют интервалы движения поездов метро

Бесплатные шаттлы организуют для удобства футбольных болельщиков 6 октября. Также будут скорректированы интервалы движения поездов метро.

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