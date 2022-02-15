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Андрей КОБЕЛЕВ: В закрытом режиме «Зенит» мог отрабатывать под «Бетис» новые варианты «стандартов»

Андрей КОБЕЛЕВ: В закрытом режиме «Зенит» мог отрабатывать под «Бетис» новые варианты «стандартов»

В карьере бывшего капитана «Зенита» был иностранный этап, и прошел он в «Бетисе», который в первой половине девяностых был совсем не той командой, которая способна выглядеть грозно на фоне чемпиона России.

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