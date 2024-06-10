#Сводка на утро 10 июня 2024 года ▪Прошедшей ночью противник попытался атаковать 6-ю ракетами север и запад Крымского полуострова, на 1 час временно перекрывалось движение по Крымскому мосту.
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#Сводка на утро 10 июня 2024 года ▪Прошедшей ночью противник попытался атаковать 6-ю ракетами север и запад Крымского полуострова, на 1 час временно перекрывалось движение по Крымскому мосту.
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