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Трамп и доллар: как политические игры влияют на курс валюты

Трамп и доллар: как политические игры влияют на курс валюты

Трамп и доллар: как политические игры влияют на курс валюты Ирэн ОрлонскаяВозвращение Дональда Трампа на президентский пост привело к заметному укреплению доллара, который достиг максимума за последний год.

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