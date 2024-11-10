Трамп и доллар: как политические игры влияют на курс валюты Ирэн ОрлонскаяВозвращение Дональда Трампа на президентский пост привело к заметному укреплению доллара, который достиг максимума за последний год.
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