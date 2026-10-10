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TVN-2: землетрясение в Панаме повредило сотни зданий, пострадали 27 человек

TVN-2: землетрясение в Панаме повредило сотни зданий, пострадали 27 человек

Землетрясение магнитудой до 7,7 произошло у южного побережья Панамы 9 октября. Повреждения получили множество жилых домов, больниц и гостиниц, о ситуации 360.

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