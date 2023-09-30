Уютная дача: что можно и нужно посадить осенью АнастасияОсенние дни наступают, и для заботливых садоводов это время означает не только подготовку к зиме, но и отличную возможность для посадки разнообразных растений на своей даче.
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