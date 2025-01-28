Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно...Помните, как азер...
  • Фаина Юсупова
    Кто их просил приходить на нашу землю?Спасибо нашим ребятам за то,что очищают нашу землю от нечести натовской и бенде...«Десятки трупов п...
  • Малик Гумеров
    "Белоусов взял курс на социализм" - детские сказки !   У него что ,  есть своя армия , типа Большевиков ,  передавить...Белоусов взял кур...

"Облава у барона": К цыганам в Коркино снова нагрянул СОБР

"Облава у барона": К цыганам в Коркино снова нагрянул СОБР

ИА Новороссия Скриншот видео ГУ МВД по Челябинской области. После резонансного случая в городе Челябинской области, когда цыган убил таксистку, а народ взбунтовался и требовал от властей покончить с беспределом диаспоры, в городе на время стало тихо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх