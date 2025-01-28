"Облава у барона": К цыганам в Коркино снова нагрянул СОБР

ИА Новороссия Скриншот видео ГУ МВД по Челябинской области. После резонансного случая в городе Челябинской области, когда цыган убил таксистку, а народ взбунтовался и требовал от властей покончить с беспределом диаспоры, в городе на время стало тихо.