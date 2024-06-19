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Смоленская Газета

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По улице Большая Советская в Смоленске на две недели ограничат движение транспорта

По улице Большая Советская в Смоленске на две недели ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтных работ ограничивается движение транспортных средств с 19 июня по 3 июля по улице Большая Советская (от дома 31/2 до дома 29, от дома 27/20 до дома 25/19) в городе Смоленске.

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