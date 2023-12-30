ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами РФ за ночь, а тело похищенной пенсионерки нашли с пробитой головой: что произошло, пока вы спали ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами РФ за ночь.