✊ Za Севастополь❗️ «Аксёновцы» нанесли ответные удары по ВСУ Крымские бойцы с помощью FPV-дронов нанесли удары по местам дислокации ВСУ на Херсонском направлении.
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✊ Za Севастополь❗️ «Аксёновцы» нанесли ответные удары по ВСУ Крымские бойцы с помощью FPV-дронов нанесли удары по местам дислокации ВСУ на Херсонском направлении.