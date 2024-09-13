Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ФСБ: В клубке щупалец, тянущихся из Лондона, выявлен подрывной центр, основная задача которого - "нанесение России стратегического поражения"

ФСБ: В клубке щупалец, тянущихся из Лондона, выявлен подрывной центр, основная задача которого - "нанесение России стратегического поражения"

alexsword   ФСБ: Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-​политической обстановки.

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