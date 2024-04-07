Пётр Лучинский: "Нужно ограничить количество людей, которые могут делать политические заявления"

Власть Молдовы должна очень ответственно подходить к отношениям с Россией, учитывая, что они складывались веками, и ответственные за внешнюю политику должны предложить механизмы поддержания с Россией диалога, чтобы прояснить некоторые недоразумения не через заявления, а посредством прямого общения.