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Царьград

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Военкоры показали кадры подрыва 115-метровой шахты в ДНР

Военкоры показали кадры подрыва 115-метровой шахты в ДНР

Разминировать объект было невозможно.Вооруженные силы России взорвали 115-метровую шахту в ДНР. Кадры подрыва, произошедшего на Угледарском направлении, показал телеграм-канал «Два майора».

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