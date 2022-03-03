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У 18-летнего Мирошниченко обнаружен рак

У Ивана Мирошниченко обнаружен рак. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко. «Авангард» на официальном сайте объявил, что 18-летний нападающий проходит лечение в Германии.

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