У 18-летнего Мирошниченко обнаружен рак

У Ивана Мирошниченко обнаружен рак. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко. «Авангард» на официальном сайте объявил, что 18-летний нападающий проходит лечение в Германии.
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