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TAC: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву

TAC: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву

Вашингтон передал киевскому режиму в рамках военной помощи треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а восполнение резервов 155-миллиметровых снарядов может уйти несколько лет, пишет American Conservative.

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