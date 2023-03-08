TAC: США нужно шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Киеву

Вашингтон передал киевскому режиму в рамках военной помощи треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а восполнение резервов 155-миллиметровых снарядов может уйти несколько лет, пишет American Conservative.
Вашингтон передал киевскому режиму в рамках военной помощи треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а восполнение резервов 155-миллиметровых снарядов может уйти несколько лет, пишет American Conservative.
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