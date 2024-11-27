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Кабмин не одобрил законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Кабмин не одобрил законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Правительство РФ не одобрило законопроект партии «Справедливая Россия — За правду» об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности, пишет агентство ТАСС со ссылкой на текст заключения кабмина на инициативу.

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