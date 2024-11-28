Эксперт рассказала, на что повлияет рост доллара в Крыму

Эксперт рассказала, на что повлияет рост доллара в КрымуЗдесь на опережение играет Центробанк, он поднял ключевую ставку именно для того, чтобы снизить проинфляционные риски, сообщила корреспонденту Крымского информационного агентства доцент Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.