Эксперт рассказала, на что повлияет рост доллара в Крыму

Эксперт рассказала, на что повлияет рост доллара в КрымуЗдесь на опережение играет Центробанк, он поднял ключевую ставку именно для того, чтобы снизить проинфляционные риски, сообщила корреспонденту Крымского информационного агентства доцент Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.
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