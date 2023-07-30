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Соркин о тренировках летом: «В июле на лед начал ходить. Главное войти, почувствовать ноги. Все на позитиве, готовимся к сборам ЦСКА»

– Хорошо отдохнул. В мае ездил с ребятами в Эмираты. Далее был с родными и близкими на даче. Так свободное время и провел, а дальше начал постепенно тренироваться.

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