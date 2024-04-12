Чудесное выживание после кораблекрушения женщины, не умевшей плавать

«Я не знаю, как мне удалось спастись. Я не умею плавать», — говорит Муазиза Амбарадже, одна из немногих, кто выжил после трагедии, произошедшей на этой неделе в Мозамбике, когда перевернулась лодка в которой находилось 100 человек.